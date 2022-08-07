Окупанти продовжили високий рівень терористичної небезпеки в Севастополі [ Редагувати ]
Джерело: ТАСС
Окупаційна влада Севастополя вирішила продовжити високий рівень терористичної небезпеки на тлі недавнього вибуху біля штабу Чорноморського флоту рф.
Про це повідомляє "уряд Севастополя", наводить ТАСС.
Відзначається, що високий рівень терористичної небезпеки в місті продовжать до 14 серпня.
"На підставі інформації правоохоронних органів про загрозу вчинення терористичного акту та організації діяльності з протидії його вчиненню рішенням голови антитерористичної комісії в Севастополі встановлено високий (жовтий) рівень терористичної небезпеки", - сказано в повідомленні.
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