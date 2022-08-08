Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що програш росії у війні проти України може покласти край іншим конфліктам у світі і зменшить підтримку інших авторитарних режимів. Про це він сказав El Pais.

росія повинна програти, тільки тоді буде стабільний мир, спокійне життя, менше злочинних виступів нацистських і ультраправих угруповань, що фінансуються в Європі росією. Крім того, можна покласти край іншим конфліктам, таким як конфлікт в Сирії, і зменшити підтримку інших авторитарних режимів.

Подоляк підкреслив, що Європа повинна зрозуміти, що рРосія в її нинішньому вигляді повинна припинити своє існування, і це має відбутися в Україні.