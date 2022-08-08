"Програш росії покладе край іншим конфліктам у світі" - Подоляк [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що програш росії у війні проти України може покласти край іншим конфліктам у світі і зменшить підтримку інших авторитарних режимів. Про це він сказав El Pais.
росія повинна програти, тільки тоді буде стабільний мир, спокійне життя, менше злочинних виступів нацистських і ультраправих угруповань, що фінансуються в Європі росією. Крім того, можна покласти край іншим конфліктам, таким як конфлікт в Сирії, і зменшити підтримку інших авторитарних режимів.
Подоляк підкреслив, що Європа повинна зрозуміти, що рРосія в її нинішньому вигляді повинна припинити своє існування, і це має відбутися в Україні.
по темі
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ефективна контроперація України у війні проти росії базується на трьох головних умовах
Україна знаходиться на третьому етапі війни і зараз потребує переважно реактивних систем залпового вогню
У середу, 27 липня, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк на тлі ударів ЗСУ по Антонівському мосту, закликали окупантів залишити Херсон
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія планує на півроку заморозити війну
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зробив заяву