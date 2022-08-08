Ядерний терор. Відреагувати на обстріли Запорізької АЕС і дати принципову відповідь країні-терористці закликав президент Володимир Зеленський. Ситуація на атомній електростанції вийшла з-під контролю. Загарбники два дні поспіль гатили по стратегічному об'єкту, чим мало не призвели до ядерної катастрофи.

Російські окупанти не приховують, що АЕС використовуватимуть для шантажу. Командир російських військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту навіть цинічно заявив: "там буде або російська земля, або випалена пустеля".

Що відомо про ситуацію на станції на зараз? І як світ реагує на новини про ядерний тероризм? Дивіться далі.

Дві доби поспіль росіяни, порушуючи не лише усі норми ядерної безпеки, а й здоровий глузд - обстрілювали територію Запорізької АЕС. П'ятого серпня внаслідок ударів пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Також окупанти поцілили у лінію електропередач. Довелося відключити від енергосистеми та перевести до резерву 4-й енергоблок. Наступного дня рашистські ракети знову полетіли у бік АЕС. Влучили поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива, повідомили в Енергоатомі.

Пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика станційного сухого сховища відпрацьованого ядерного палива. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

Внаслідок вибухів осколками поранено працівника станції. Його доправили до лікарні. А от з півтисячі російських військових, які перебувають на АЕС та персонал росатому заздалегідь сховалися у бункерах, зазначили в Енергоатомі. За фактом обстрілів станції росіянами прокуратура відкрила кримінальне провадження. Президент України назвав обстріл АЕС зухвалим злочином та актом терору. Володимир Зеленський закликав запровадити санкції проти всієї російської атомної галузі.

Володимир Зеленський, Президент України:

Нема такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію. І не дай Боже, станеться щось непоправне і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення, тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС.

Обстріл атомної станції російськими військовими засудили й у Євросоюзі.

Жозеп Боррель, верховний представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки:

ЄС засуджує військову діяльність росії навколо Запорізької атомної електростанції. Це серйозне та безвідповідальне порушення правил ядерної безпеки та ще один приклад зневаги росією міжнародних норм. МАГАТЕ має отримати доступ.

В свою чергу у МАГАТЕ повідомили, останні події на станції порушили одразу кілька принципів ядерної безпеки. Там вкотре наголосили на важливості якнайшвидше дозволити експертам відвідати об'єкт. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив будь-які насильницькі дії, які відбуваються на АЕС чи поблизу неї. Нині на станції працюють лише два енергоблоки. Попри усі складнощі фахівці продовжують виконувати свою роботу. Про це в ефірі "Єдиного марафону" повідомив голова обласної військової адміністрації.

Олександр Старух, голова Запорізької обласної військової адміністрації:

Я хочу поки заспокоїти всіх, що вимірювання проводяться і на самому майданчику, і в межах міста Енергодар 8, 12 мікрорентген так, як воно і має бути. Але це не означає, що ці пустоголові окупанти не можуть щось зробити із ряда вон виходяще.

Нагадаємо, Запорізька АЕС - найбільша атомна станція Європи. Її окупували росіяни ще п'ять місяців тому. І весь цей час загарбники не лише знущаються над персоналом станції, а й кожен день наражають на небезпеку весь світ. Адже попри усі ризики в Енергоатому повідомили, що росіяни ще й завезли на станцію зброю та вибухівку.