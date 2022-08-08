Мінцифра відкрила прийом заявок на безплатні IT-курси для українців [ Редагувати ]
Міністерство цифрової трансформації відкриває набір заявок для українців, які хочуть отримати професію в ІТ.
Відсьогодні українці, які хочуть змінити професію та опанувати ІТ-спеціальність, можуть подати заявки на освітню програму. Її ми реалізували спільно з компанією Binance Charity та Львівським IT Кластером - IT Generation.
Партнери проєкту IT Generation оплатять 100% вартості курсів у 23 топових школах України - Projector, Laba, Logos IT Group, Hillel, Beetroot Academy та інших.
Як подати заявку:
- Оберіть на сайті IT Generation школу та напрям;
- Зареєструйтеся на платформі Binance;
- Пройдіть верифікацію, щоб отримати Binance Account ID;
- Перейдіть на сайт школи та подайте заявку на участь;
- Очікуйте результати відбору, який проведе школа.
Участь у програмі можуть взяти українці, які хочуть змінити професію та опанувати ІТ-спеціальність. Прийом заявок триватиме два тижні, а першими учнями стануть майже 1000 осіб.
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