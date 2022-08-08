Війна в Україні: що відбувається на фронтах 8 серпня [ Редагувати ]
Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного під Слов’янськом. Ворожі штурми в напрямках Бахмута, Зайцевого, Вершини та Кодеми наші воїни відбили. Спроба наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків захлинулася.
Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у вечірньому зведенні 8 серпня.
- На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Грем’яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки і Павлівка Сумської області. Провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотниками.
- На Харківському напрямку ворог з застосуванням танків, ствольної та реактивної артилерії намагається стримати Сили оборони від просування вглиб тимчасово захопленої противником території. Обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Уди, Світличне, Золочів, Слатине, Нове, Борщова, Руські Тишки, Циркуни, Перемога, Слобожанське, Червоне, Гусарівка та Асіївка. Окупанти завдали авіаударів біля Гусарівки, Верхнього Салтова та Байрака, а також задіяли БПЛА для розвідки неподалік Цупівки та Руських Тишків.
- На Слов’янському напрямку противник бив з артилерії поблизу Великої Комишувахи, Дмитрівки, Вірнопілля, Рідного, Дібрівного, Грушувахи, Богородичного, Норцівки, Краснопілля та Микільського. Завдав авіаційного удару біля Залимана.
- Окупанти безуспішно спробували покращити тактичне положення неподалік Богородичного.
- На Донецькому напрямку ворог, застосуванням наявних засобів вогневого ураження по лінії зіткнення, намагається завдати максимальних втрат нашим підрозділам та не допустити їх перекидання на інші напрямки.
- На Краматорському напрямку противник обстрілював з танків, ствольної та реактивної артилерії райони Краматорська, Сіверська, Григорівки, Верхньокам’янського та Стародубівки. Завдав авіаударів біля Григорівки та Івано-Дар’ївки.
- На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших військ поблизу Бахмута, Зайцевого, Яковлівки, Краснополівки, Покровського і Вершини. Завдав авіаційних ударів в районах Бахмута, Соледара і Кодеми.
- Ворожі штурми в напрямках населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Вершина і Кодема наші воїни відбили.
- На Авдіївському напрямку артилерійські та танкові обстріли зафіксовано біля Авдіївки, Опитного, Новобахмутівки, Карлівки, Кераміка і Курахового. Ворожа авіація діяла неподалік Нью-Йорка, Красногорівки та Мар’їнки.
- Спробу наступу окупантів в напрямках Авдіївки та Пісків під вогнем українських воїнів захлинулася. Ворог відійшов.
- На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник задіяв танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів обʼєктів цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар Шевченко, Гуляйпільське, Темирівка, Времівка, Гуляйполе, Малинівка та Новопіль. Завдав авіаційних ударів поблизу Пречистівки, Володимирівки та Полтавки.
- Ворог намагався прорвати оборону наших військ у напрямках населених пунктів Мар’їнка та Шевченко, успіху не мав, відійшов. Вів повітряну розвідку районів міст Запоріжжя та Павлоград.
- На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із танків і артилерії різних типів в районах населених пунктах Миколаїв, Таврійське, Лимани, Олександрівка, Котляреве, Новомиколаївка, Новогреднєве, Киселівка, Кобзарці, Квітневе, Зелений Гай, Андріївка, Іванівка, Новоолександрівка, Тополине та Потьомкине. Завдав авіаційних ударів неподалік Лозового, Ольгиного, Андріївки і Таврійського. Значну увагу зосереджує на повітряній розвідці безпілотними літальними апаратами.
Нагадаємо, що на думку аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW), Україна, ймовірно, перехоплює стратегічну ініціативу у Росії.
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