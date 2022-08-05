Україна, ймовірно, перехоплює у Росії стратегічну ініціативу і змушує Москву перерозподіляти сили. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Росія все частіше перекидає війська до Херсонської та Запорізької області з Донбасу. Ймовірно окупанти залишили спроби захопити Сіверськ і Слов'янськ.

Нинішнє перекидання сил відрізняється від попередніх, коли Росія призупиняла наступи на півдні та під Харковом, щоб зосередитись на захопленні Луганщини. Але тоді Росія це робила за власною ініціативою, виходячи з пріоритетів командирів.

Зараз Москва, схоже, реагує на загрозу українського контрнаступу на Херсонщині, а не свідомо обирає цілі, вважають військові аналітики.

Підготовка України до контрнаступу в Херсоні та початкові операції цього контрнаступу у поєднанні з різким ослабленням російських сил в цілому, вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни.

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Серйозність дилеми, яка стоїть перед російським командуванням, також залежить від здатності ЗСУ проводити масштабні контрнаступні операції одночасно на кількох напрямках.

Якщо Україна зможе достатньо сильно натиснути на Ізюм, продовжуючи контрнаступ під Херсоном, то російське командування постане перед складним вибором, резюмують в ISW.

Їм доведеться або відмовитися від західних позицій навколо Ізюма, або шукати більше вояків і техніки, щоб утримувати лінію фронту.

Нагадаємо, що Генштаб визнав, що ЗСУ відійшли з позицій в районі Авдіївки.