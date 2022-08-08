Компанія "Укртелеком", яка належить Рінату Ахметову, готує позови проти Росії щодо компенсації збитків на 450 млн грн. Про це заявив директор зі стратегії та розвитку бізнесу компанії Ігор Яремчук в інтерв'ю виданню Speka.

Це справедлива вартість активів, розташованих на тимчасово окупованих територіях, де ми змушені були зупинити господарську діяльність. Ця сума може зрости, адже зараз триває фіксація та оцінка збитків, завданих активам компанії на підконтрольних Україні територіях.

"Укртелеком" створив комісії, які готують матеріали для подання судових позовів як в Україні, так і в Європі.

"Укртелеком" як частина групи SCM неодмінно позиватиметься з вимогою компенсувати збитки та вартість зруйнованого, пошкодженого та втраченого майна через повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну.

Топменеджер компанії додав, що сума 450 млн грн не враховує неотриманий через зупинення господарської діяльності операційний прибуток (EBITDA), який на сьогодні становить щонайменше 14 млн грн на місяць.

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27 червня Рінат Ахметов подав позов проти Росії до Європейського союзу з прав людини щодо відшкодування його власності у Маріуполі. Гірничо-металургійна компанія "Метінвест", яка йому належить, втратила два головні підприємства в Маріуполі: "Азовсталь" і Маріупольський металургійний комбінат ім. Ілліча (ММК). Ці заводи знищені під час штурму міста російськими окупантами.

Нагадаємо, що за останні місяці статки Ріната Ахметова скоротилися майже на дві третини, однак він залишається найбагатшою людиною країни. Якщо в лютому 2022 року статки Ахметова оцінювалися в $13,7 млрд, то до липня вони скоротились до $4,9 млрд.