Міністри оборони США і Канади обговорили допомогу Україні у сфері оборони [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Міністри оборони США і Канади в ході телефонної розмови обговорили питання тиску НАТО на вторгнення росії в Україну, а також підняли питання подальшої військової допомоги Києву.
Про це повідомляє прес-служба Пентагону.
В офіційному повідомленні за підсумками дзвінка повідомляється, що міністр оборони США Ллойд Остін і його канадська колега, міністр національної оборони Аніта Ананд, обговорили телефоном надання Канадою допомоги Україні у сфері оборони.
Співрозмовники також домовилися продовжувати тісну координацію з двосторонніх і глобальних питань у сфері оборони обох країн від зовнішніх загроз.
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