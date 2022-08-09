ЗСУ отримали пів сотні турецьких бронетранспортерів Kirpi (відео) [ Редагувати ]
Збройним Силам України передали нові турецькі бронетранспортери "Kirpi". Невдовзі очікується ще одна поставка на 150 одиниць. Про це повідомляє Оперативне угруповання "Каховка".
Заступник комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін повідомив, що дві бригади морської піхоти вже користуються півсотнею машин.
Чекаємо ще півтори сотні! Кулемет, яким можна керувати вручну та повертати на 360 градусів, система пожежогасіння, гарний протимінний захист авто, броня Б6, 12 бійців+екіпаж.
Нагадаємо, що Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III.
по темі
Пентагон заперечує знищення установок HIMARS в Україні російськими військами
Іспанія відмовилася від ідеї передати Україні танки Leopard. Про це повідомила глава Міноборони Королівства Маргарита Роблес. За її словами, танки "знаходяться в абсолютно плачевному стані", і перевірки показали, що їх не можна використовувати, оскільки "це був би ризик для людей"
До України прибули перші шість британських самохідних броньованих зенітних установок Stormer HVM. І вже нищать окупантів на фронті. Британські "невидимі" ЗРК Stormer HVM "бачать" ворожих штурмовиків на відстані до 18 км
США затвердили виділення Україні нового пакета безпекової допомоги на $270 млн, включаючи чотири високомобільні ракетні артилерійські системи HIMARS і 580 нових тактичних безпілотників Phoenix Ghost
Найближчими тижнями Велика Британія відправить Україні десятки артилерійських знарядь, понад 1600 одиниць протитанкової зброї, а також 50 тис. артилерійських снарядів. Про це заявив міністр оборони Сполученого Королівства Бен Уоллес