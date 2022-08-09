"Вони в абсолютно плачевному стані": Іспанія не передаватиме Україні танки Leopard

Іспанія відмовилася від ідеї передати Україні танки Leopard. Про це повідомила глава Міноборони Королівства Маргарита Роблес. За її словами, танки "знаходяться в абсолютно плачевному стані", і перевірки показали, що їх не можна використовувати, оскільки "це був би ризик для людей"