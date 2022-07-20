Литва найближчим часом передасть Україні бронетранспортери М113 та М577. Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Найближчим часом Литва надасть Україні додаткову військову підтримку: М113, М577, боєприпаси для підготовки резерву та іншу необхідну підтримку.

Очільник Міноборони не уточнив, коли саме озброєння передадуть Україні і в якій кількості. Литва також запропонувала провести військові навчання для тренування українських військових.

За підрахунками литовських аналітиків, які наводить видання Oryx, Литва вже передала Україні як мінімум 20 бронетранспортерів M113.

Бронетранспортер M113 - це гусеничний транспорт вага якого становить 10,4 тонни. Він здатний вмістити до 12 бійців, а також водія. Водночас транспорт здатний й плити зі швидкістю 6 км/год.

Машина має посилений керамічними плитами бронезахист, що дозволяє забезпечити захист від зброї калібром до 14,5 мм. Дно машини захищає екіпаж від вибухів мін та саморобних вибухових пристроїв.

M113 має башту, на якій розташований модернізований 12,7 мм кулемет Browning M2HB-QCB.

М577 - модифікація М113 в якості мобільного командного пункту, зазвичай на рівні батальйону.

Нагадаємо, що республіка також передала Україні 110 антидронових рушниць.