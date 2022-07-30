Норвегія передала Україні 14 бронеавтомобілів IVECO LAV III [ Редагувати ]
Уряд Норвегії передав Україні 14 легкоброньованих автомобілів IVECO LAV III. Про це повідомляється на сайті уряду Норвегії.
Норвегія передала Україні 14 патрульних броньованих автомобілів IVECO LAV III. Ці транспортні засоби мають гарну мобільність і захист, і належать до того самого типу, що використовували норвезькі сили в Афганістані.
Бронеавтомобілі постачаються на додаток до іншого військового обладнання - артилерії, ПЗРК та бронетранспортерів, які Осло вже передало Києву.
Нагадаємо, що Північна Македонія безоплатно передає Україні радянські танки Т-72.
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