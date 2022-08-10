Окупанти з "Градів" обстріляли Дніпропетровську область (фото) [ Редагувати ]
ґросійські окупанти 10 серпня двічі відкрили вогонь з "Градів" по Нікопольському району Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога загинули 11 людей, ще 13 - постраждали.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Ворог скерував по житлових кварталах 80 реактивних снарядів. Свідомо та підступно ударив, коли люди спали у своїх домівках. Під вогонь потрапили Марганець та Мирівська громада", - зазначив посадовець.
Очільник обласної військової адміністрації вказав, що у Марганці 10 місцевих загинули та ще 11 постраждали. Десятеро людей перебувають у лікарні, із них семеро - важкі.
Резніченко також розповів, що у місті понівечені:
- понад 20 багатоповерхівок;
- ЦНАП;
- палац культури;
- гуртожиток;
- дві школи;
- будівля міськради;
- кілька адмінприміщень.
Окрім цього, виведена з ладу лінія електропередач. Кілька тисяч марганчан наразі без світла. У місті працюють аварійні бригади електриків.
Глава ОВА поінформував, що у Вищетарасівці Мирівської громади загинула одна жінка. Її будинок вщент зруйнований ворожим снарядом.
За словами посадовця, ще й постраждало подружжя:
- жінка з пораненнями у лікарні, її стан оцінюють як середньої тяжкості.
- чоловік лікується удома.
У селі також пошкоджені 11 приватних будинків та газогони. Близько тисячі людей залишилися без газу.
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Окупанти обстріляли Мирівську громаду Нікопольського район