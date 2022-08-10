Понад шість з половиною мільйонів людей через повномасштабне вторгнення росії покинули свої домівки. Це офіційні дані Міжнародної організації з міграції. Українці й далі виїжджають зі сходу, півдня і півночі України. Частина переселенців знайшли прихисток у центральних областях, та все ж більшість прямують на захід. У Львові створили спеціальний центр, де внутрішньопереміщені особи можуть отримати потрібну інформацію. Також там допомагають і тим жінкам, які постраждали від сексуального насильства з боку російських військових. Деталі у сюжеті наших кореспондентів.

Я переселенка із міста Сєвєродонецька і була дуже важка обстановка поки ми там були. І я хотіла б запитати може якісь є вопроси, які можна порішати із вами, там може ви, предоставляєте допомогу психологічну?

Олена Барі - одна із перших жінок-переселенок, яка звернулася по допомогу до центру допомоги врятованим. З-під обстрілів із Сєвєродонецька разом із донькою та мамою вдалося вибратися наприкінці березня.

Олена Барі, переселенка з Сєвєродонецька:

Було дуже важко, ми таке пережили, кожного дня під обстрілами, як ми евакуювалися - це було дуже складно, ми думали, що там загинемо у процесі евакуювання, приїхали сюди, то на нас не було лиця, так сказать.

Про жах, який принесла "росія" в її місто, Олена згадує із болем в серці.

Олена Барі, переселенка з Сєвєродонецька:

Було дві квартири, не осталося нічого. Ні роботи, ні квартири, нічого. Повилітали вікна, балкон ще 8 березня і ми тікали, жили у чужих людей у Сєвєродонецьку, без вікон у 15 градусів морозу, одягнені, ну у нас все время були обстрели.

Багатьом переселенцям після пережитого необхідна психологічна допомога, кажуть працівники центру.

Ольга Фендьо, психолог Центру допомоги врятованим:

Тому що вони переживають величезний стрес. Люди не знали як діяти під час, от як зараз війна, як себе поводити. Що роботи, і тому люди не можуть справитися зі своїми емоціями, не можуть справитися зі своїми страхами. І тому і потрібно їм дати оце правильне русло.

А ще люди, які постраждали через російські обстріли, у Центрі можуть отримати інформацію щодо гуманітарної та медичної допомоги. І навіть дізнатись, де в області можна безкоштовно поселитися. Катерина з Дніпрорудного, що на Запоріжжі, звернулася за юридичною підтримкою. У жінки немає документів на її квартиру в рідному місті, а воно наразі - окуповане. А тому, хвилюється, що після звільнення - їй просто не буде куди повертатись. Каже, в сусідніх селах у помешкання з яких виїхали українці - вже заселяються росіяни.

Катерина Мишаста, внутрішньо переміщена особа:

Треба переоформити квартиру, щоб було право власності, щоб ми могли там, змогли якісь отримати від держави чули вже таке, що вчителі засиляються, приїжджають туди сім'ями, туда їм віддають будинки вільні, так. Ну і у нас є Донецьк, 8 років. Скільки там ходе слави…

Працівники центру зможуть допомогти людям навіть тоді, коли ті переїдуть в інший регіон країни.

Інна Арат, працівник Центру допомоги врятованим:

Якщо це є медична допомога, чи юридична, чи соціальна, коли вже є сформований кейс, то моє завдання вести цю людину повністю, навіть якщо вона покине наше місто і переїде в інше, ми знайдемо їй там людей, які будуть дальше підтримувати і відповідно ми на зв'язку будемо із цією людиною.

У Центрі очікують, що кількість біженців із кожним тижнем лише зростатиме.

Мирослава Квасниця, адміністратор Центру допомоги врятованим:

Ми на порозі осені, на територіях де є окупація, на територіях де ведуться бойові дії, мабуть, що опалення не буде і ми очікуємо великий наплив людей у Львові, не зважаючи на те чи ті люди будуть залишатися, чи будуть їхати кудись далі будемо старатись допомогти кожному.

Такий центр допомоги вже діє в Запоріжжі. До початку вересня такі сервіси запрацюють у Дніпрі та Києві.