У середу, 10 серпня, з’явилось відео камер для наших Героїчних Воїнів полку "Азов" в Філармонії від росіян. Про це повідомляється у Telegram-каналі Андрющенко Time.

Вперше. Один висновок. Вони бояться "Азов" живих, в бою, в полоні і навіть - загиблих.

"До речі - цю філармонію відбудовує Санкт-Пітребург. Позиціонували як заміну Драм Театру. І ось вона - правда. Зрозуміло чому так стараються", - сказано в повідомлені.