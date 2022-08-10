Камери для полку "Азов": з’явилось відео [ Редагувати ]
У середу, 10 серпня, з’явилось відео камер для наших Героїчних Воїнів полку "Азов" в Філармонії від росіян. Про це повідомляється у Telegram-каналі Андрющенко Time.
Вперше. Один висновок. Вони бояться "Азов" живих, в бою, в полоні і навіть - загиблих.
"До речі - цю філармонію відбудовує Санкт-Пітребург. Позиціонували як заміну Драм Театру. І ось вона - правда. Зрозуміло чому так стараються", - сказано в повідомлені.
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У заручниках росія тримає тисячі українців. Зокрема, захисників "Азовсталі". Бійців "Азову", прикордонників, морпіхів, нацгвардійців, медиків... Героїв, чиї імена знає вся країна. І вся Україна сподівається на їхнє повернення. А особливо їхні родичі. Мами, дружини, сестри.