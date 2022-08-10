На Херсонщині викрили ще двох колаборантів [ Редагувати ]
На Херсонщині викрито двох колаборантів, які отримали від окупантів псевдопосади. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
Підозрювані, перебуваючи на окупованій території Херсонської області, співпрацюють із представниками держави-агресора.
Один із них добровільно зайняв псевдопосаду "голови адміністрації" одного з населених пунктів Скадовського району Херсонської області, друга - псевдоректора вищого навчального закладу. Виступаючи у ЗМІ, педагог висловлювала наміри про впровадження на тимчасово окупованих територіях навчальної програми рф.
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