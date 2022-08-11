Вибухи в Криму: у Генштабі та Міноборони розповіли про причетність ЗСУ [ Редагувати ]
Військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму. Водночас українців закликали не довіряти анонімним джерелам. Про це стало відомо під час брифінгу заступник міністра оборони Ганни Маляр та заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.
Громов не підтвердив причетність українських військових до вибухів, проте наголосив, що результат задовольняє ЗСУ.
Кожен військовослужбовець бажав би бути причетним до цього.
Маляр нагадала, що жодного офіційного підтвердження чи заяв про причетність ЗСУ немає. Вона закликала українців не довіряти джерелам "без прізвища".
Я звертаюсь до всіх - читачів, глядачів, якщо ви в будь-якому ЗМІ бачите, що якийсь невідомий представник Міноборони без прізвища, без імені, я рекомендую не вірити в цю інформацію, тому що я підтверджую, що в Міноборони не було таких розмов.
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