Військове керівництво України не підтверджує причетність ЗСУ до вибухів на авіабазі в тимчасово окупованому Криму. Водночас українців закликали не довіряти анонімним джерелам. Про це стало відомо під час брифінгу заступник міністра оборони Ганни Маляр та заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексія Громова.

Громов не підтвердив причетність українських військових до вибухів, проте наголосив, що результат задовольняє ЗСУ.

Кожен військовослужбовець бажав би бути причетним до цього.

Маляр нагадала, що жодного офіційного підтвердження чи заяв про причетність ЗСУ немає. Вона закликала українців не довіряти джерелам "без прізвища".