За минулу добу, 11 серпня, ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів та знищили ворожий літак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

Загалом росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні вже близько 43 200 своїх військових убитими.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1849 (+3) од,

бойових броньованих машин ‒ 4108 (+8) од,

артилерійських систем - 975 (+1) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 136 (+2) од,

літаків - 233 (+1) од,

гелікоптерів - 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6),

крилаті ракети - 185 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од,

спеціальна техніка - 90 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.