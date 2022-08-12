Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані [ Редагувати ]
За минулу добу, 11 серпня, ЗСУ ліквідували ще 200 російських окупантів та знищили ворожий літак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у Facebook.
Загалом росія з початку повномасштабної війни втратила в Україні вже близько 43 200 своїх військових убитими.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 12.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43200 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1849 (+3) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4108 (+8) од,
- артилерійських систем - 975 (+1) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 136 (+2) од,
- літаків - 233 (+1) од,
- гелікоптерів - 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 778 (+6),
- крилаті ракети - 185 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3021 (+3) од,
- спеціальна техніка - 90 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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