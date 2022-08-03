У Пентагоні зробили заяву про знищення HIMARS в Україні [ Редагувати ]
Заява міністра оборони Росії Сергія Шойгу від 3 серпня про знищення шести пускових установок реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) HIMARS є брехнею. Відповідну заяву зробив речник Міністерства оборони США Тодд Брессейл, передає Reuters.
У Пентагоні заявили, що ЗСУ успішно застосовують надані їй американською стороною озброєння.
Нам відомо про ці останні заяви міністра Шойгу, і вони знову явно помилкові... Українці застосовують з вражаючою точністю та ефективністю кожну з повністю врахованих високоточних ракетних систем, які США, наші союзники та партнери надали їм для захисту від жорстокого злочинного вторгнення Росії.
Напередодні Шойгу заявив, що російські війська знищили 33 американські гаубиці M777, 5 пускових установок Harpoon, а також 6 пускових установок і 200 ракет РСЗВ HIMARS.
Нагадаємо, що 1 серпня міністр оборони Олексій Резніков повідомив про те, що в Україну прибули додаткові 4 реактивні системи залпового вогню HIMARS.
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