Британія надасть Україні ще три системи HIMARS і снаряди до них [ Редагувати ]
Велика Британія подвоює кількість реактивних систем залпового вогню, які надсилає в Україну. Сполучене Королівство вже надало три пускові установки, схожі на американські системи M270 MLRS. Вони використовують такі ж ракети з дальністю до 80 км.
Міністр оборони Бен Уоллес підтвердив BBC, що відправить Україні ще три реактивні системи залпового вогню, а також "значну" кількість ракет до них. Терміни поставок він не уточнив.
Таку заяву глава Міноборони Великої Британії зробив у Копенгагені, де він бере участь у міжнародній конференції з союзниками, які обіцяють продовжувати військову та фінансову підтримку України.
Уоллес сказав, що Лондон "дуже задоволений" тим, як Україна використовує ракетні установки, які вже надав Захід. За його словами, українські сили показали, що вони набагато краще розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси.
Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна.
Раніше повідомлялося, що Велика Британія незабаром передасть Україні кілька військових кораблів. Українські військові вже проходять відповідні навчання на них.
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