Де дивитися бій Усик – Джошуа: що потрібно знати [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.
Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.
Трансляція бою на території України буде безкоштовною.
Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг" і на регіональних каналах "Суспільного".
Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.
Прогноз букмекерів на бій Усик – Джошуа
Для фахівців авторитетної британської контори William Hill українець став фаворитом протистояння. На його перемогу приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,50, а на претендента – з балом 2,62.
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