Бій-реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в аравійській Джидді. Початок поєдинку о 23:00. На кону будуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO та IBO.

Усик переміг Джошуа у вересні торік за рішенням суддів.

Трансляція бою на території України буде безкоштовною.

Показ буде доступний у розділі "Спорт" на платформі MEGOGO. Також реванш буде доступний на інтерактивному каналі "MEGOGO Гонг" і на регіональних каналах "Суспільного".

Поєдинок покажуть і на YouTube-каналі українського боксера – Usyk17.

Прогноз букмекерів на бій Усик – Джошуа

Для фахівців авторитетної британської контори William Hill українець став фаворитом протистояння. На його перемогу приймають ставки зі скромним коефіцієнтом 1,50, а на претендента – з балом 2,62.