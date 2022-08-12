Обстріл житлового сектору Краматорська: є загиблі, багато поранених [ Редагувати ]
Внаслідок вечірнього удару російськими військовими по Краматорську, влада повідомила щонайменше про двох загиблих та тринадцять поранених.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
Кириленко повідомив, що внаслідок сьогоднішнього удару по Краматорську достеменно відомо про двох загиблих і 13 поранених цивільних.
Також зафіксовано пошкодження щонайменше 20 будинків та пожежу у приватному секторі. Правоохоронці та рятувальники працюють на місці події та встановлюють остаточні дані.
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