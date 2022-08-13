ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом рф з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:

особового складу - близько 43400 (+200) осіб ліквідовано,

танків - 1856 (+7) од,

бойових броньованих машин - 4115 (+7) од,

артилерійських систем - 978 (+3) од,

РСЗВ - 261 (+0) од,

засоби ППО - 136 (+0) од,

літаків - 233 (+0) од,

гелікоптерів - 193 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 779 (+1),

крилаті ракети - 187 (+2),

Кораблі / катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од,

спеціальна техніка - 91 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.