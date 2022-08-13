Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
ЗСУ за минулу добу ліквідували ще 200 російських окупантів. Загалом рф з початку повномасштабного вторгнення втратила в Україні вже близько 43 400 своїх військових убитими.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43400 (+200) осіб ліквідовано,
- танків - 1856 (+7) од,
- бойових броньованих машин - 4115 (+7) од,
- артилерійських систем - 978 (+3) од,
- РСЗВ - 261 (+0) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків - 233 (+0) од,
- гелікоптерів - 193 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 779 (+1),
- крилаті ракети - 187 (+2),
- Кораблі / катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3036 (+15) од,
- спеціальна техніка - 91 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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