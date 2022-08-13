В Україні розробили план щодо побудови п'ятиповерхівок для тимчасово вимушених переселенців. Про це повідомляється у Telegram-каналі заступника керівника Офіса президента Кирила Тимошенка.

Після того, як люди зможуть повернутися вже до своїх домівок, ці помешкання передаватимуть військовим, а також медикам і правоохоронцям.

Відповідний план будівництва житла для переселенців він презентував під час зустрічі з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, яка підтвердила готовність допомогти Україні відбудувати Чернігівську область.

За словами заступника керівника Офісу президента, план розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.

Так, передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України - по 2 тисячі квартир у кожному регіоні, їх вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр.