Побудовані для переселенців домівки передаватимуть військовим [ Редагувати ]
В Україні розробили план щодо побудови п'ятиповерхівок для тимчасово вимушених переселенців. Про це повідомляється у Telegram-каналі заступника керівника Офіса президента Кирила Тимошенка.
Після того, як люди зможуть повернутися вже до своїх домівок, ці помешкання передаватимуть військовим, а також медикам і правоохоронцям.
Відповідний план будівництва житла для переселенців він презентував під час зустрічі з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, яка підтвердила готовність допомогти Україні відбудувати Чернігівську область.
За словами заступника керівника Офісу президента, план розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.
Так, передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України - по 2 тисячі квартир у кожному регіоні, їх вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр.
Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції.
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