Заощаджують, як можуть. Столиці у темряві, спека без кондиціонерів та велосипеди замість автобусів та авто. Це нові реалії для Європи в умовах енергетичної кризи, яку спровокувала Росія. Вона змусила західні країни запроваджувати екстрений план економії. Аби мати енергозапаси на час пошуку нових постачальників в опалювальний період.

На чому економлять європейці? Та як діловий костюм без краватки може допомогти пережити зиму? Розповість Ольга Жидецька.

Темні бранденбурзькі ворота та інші туристичні принади. Колись яскравої навіть уночі німецької столиці не впізнати. Берлін переходить на режим суворої економії електрики - найперше на декоративній ілюмінації. Усе через спричинену Кремлем енергетичну кризу. Понад третину електроенергії в ЄС виробляли за рахунок викопного палива, значну частину якого постачала росія.

Маркус Камрад, представник адміністрації Берліна:

Державні інституції повинні показувати приклад ощадливості. Ми робимо це в Берліні, вимикаючи зовнішнє освітлення 200 будівель.

Німеччина виявилася однією з найбільш залежних від російських енергоносіїв країн Європи, зокрема щодо газу. Тож нині мусить добре затягнути паска. Це вже відчули і великі заводи, і малі підприємства. Їхні власники змушені шукати нестандартні рішення. Приміром цей крематорій у Даксзенгаузені запускатиме лише одну піч, але працюватиме цілодобово, щоби вона не вистигала.

Карл-Хайнц Кенген, менеджер крематорію:

Ми змінюємо розклад роботи. Добре, що наш персонал пішов назустріч. Наступного року ми платитимемо за газ ушестеро дорожче. І ми ще не знаємо, чи збережеться ціна у чинному контракті.

З огляду на ситуацію ЄС рекомендує своїм громадянам відмовитися від надмірного освітлення, менше користуватися кондиціонерами, пересідати на велосипеди та готуватися до нижчої температури у помешканнях взимку. Національні уряди додають свої обмеження - у Франції під загрозою штрафу зобов'язують крамниці та офіси тримати зачиненими двері приміщень, де працюють кондиціонери чи обігрівачі.

Меліна Іглеф, менеджерка крамниці парфумів:

Це важливий вибір: або ви відчиняєте двері та вимикаєте кондиціонер, або навпаки: у вас працює кондиціонер, але ви закриваєте двері, щоби нам і клієнтам було прохолодно, так набагато приємніше.

Економити енергоносії заходилася й Іспанія. Розпочати прем'єр-міністр рекомендував з краваток. Мовляв - без цього аксесуару не так жарко, тож і потреба в кондиціонерах менша.

Педро Санчес, прем'єр-міністр Іспанії:

Я хотів би, щоб ви всі зауважили, що я не ношу краватки. Це означає, що ми всі можемо заощаджувати енергоресурси. І я прошу міністрів, усіх держслужбовців, і також приватний сектор , не носити краватки, коли це не потрібно, тому що інакше ми не сприяємо енергозбереженню, яке є таким важливим у нашій країні.

Іспанський уряд пропонує цілу низку енергоощадних заходів. Серед них безкоштовний громадський транспорт, директива обладнати громадські заклади автоматичними дверима, а також граничні температури для приміщень: максимальні +19 узимку, та мінімальні +27 улітку.

Тереза Рібера, міністерка енергетики Іспанії:

Інститут досліджень та енергозбереження оцінює, що 1 градус менше на нашому термостаті дозволяє нам заощадити 7% споживання енергії. Велика компанія, що включає 90 готелів і понад 100 ресторанів, вважає, що застосування цих заходів дозволить групі заощадити понад 1 мільйон євро за один рік.

Європейці загалом такі ініціативи схвалюють. Адже перспектива опинитися взимку без газу їх добряче непокоїть.

Ерика Меркгаузер, жителька Берліна:

Я вже заощаджую газ, не використовую його та гарячу воду без потреби. Але, якщо перегинати палицю, то й нормального життя не буде. Я вірю нашим політикам, вони повинні з цим розібратися.

Марі Клод-Клеко, жителька Парижа:

Я вважаю, що маленькі магазини не повинні мати кондиціонерів. А у великих іноді буває дуже холодно в окремих секціях. Гадаю, трохи спеки можна і потерпіти. І залишати двері відчиненими, коли працює кондиціонер, для мене абсурдно.

Фламіна Розеллі, жителька Риму:

Я дуже хвилююся з приводу зими. Це буде найгірший час, адже ціна на газ зросла в рази. Я живу у великому будинку на кілька поверхів і опалення стає проблемою. Але холодна температура допомагає зберегти молодість.

До наступного березня країни ЄС погодилися скоротити споживання газу на 15%, максимально акумулювати його у сховищах та ділитися з сусідами, які того потребуватимуть. Уже до кінця року європейські держави мають зменшити закупівлі російського блакитного палива на дві третини, при цьому бути готовими до повного припинення постачань з боку Москви. Компенсувати ж нестачу палива планують за рахунок придбання зрідженого газу в Норвегії, Алжирі та Азербайджані.