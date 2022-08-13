Україна вкотре закликає Сполучені Штати визнати рф державою-спонсором тероризму. Цей інструмент - серед найпотужніших в арсеналі Вашингтона. Він дозволяє запровадити додаткові санкції, які завадять розвитку російської економіки на десятиліття.

І поки Україна чекає на цей крок США, Латвія першою у світі визнала росію країною, що підтримує тероризм. Тамтешні парламентарі погодилися: рф не лише використовує насильство для досягнення політичних цілей. А й робить це далеко не вперше. Далі продовжить Марина Біленька.

Злочини Росії - у центрі уваги латвійських депутатів.

Ріхардс Колс - депутат Сейму Латвії:

Росія протягом багатьох років прямо чи опосередковано підтримує та фінансує терористичні режими та організації. Постачання зброї режиму Башара Асада в Сирії, отруєння родини Скрипалів у Великій Британії, збиття літака рейсу МН-17 на Донбасі.

А нині рф цілеспрямовано атакує цивільне населення України.

Заява Сейму Латвії:

Для досягнення цілей своєї незаконної, агресивної війни Росія таким чином прагне залякати та деморалізувати народ України та Збройні сили, паралізувати дієздатність держави - для того, щоб окупувати Україну, тобто Росія застосовує насильство для досягнення політичних цілей.

Після слова депутатів пані спікерка виносить на голосування заяву про оголошення Росії країною - спонсором тероризму. За проголосували 67 парламентарів зі ста. Так Латвія стала першою державою у світі, яка визнала росію спонсором тероризму.

Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України:

Я вітаю сьогоднішнє рішення Сейму Латвії про визнання Росії державою, що спонсорує тероризм. Росія сьогодні є найбільшим джерелом тероризму в світі. Гіршим за Аль-Каїду та ІДІЛ і це треба прямо визнати.

Окрім присвоєння рф статусу терористки, латвійський Сейм також закликав ЄС негайно призупинити видачу віз росіянам і білорусам. Сама Латвія це вже зробила.

До ініціативи частково доєдналися посольства та візові центри Бельгії, Мальти, Нідерландів, Латвії, Литви, Чехії та Естонії.

Дмитро Кулеба - міністр закордонних справ України:

Заборона в'їзду для росіян - це найдієвіша персональна санкція. Не треба розповідати, що не всі росіяни винуваті. Росіяни в абсолютній більшості підтримують агресію проти України, воєнні злочини та вбивства, захоплення чужої землі. Тому цілком логічно позбавити їх права перетинати міжнародні кордони, допоки вони не навчаться їх поважати.

На рішення Латвії відреагували і в рф. Сайт латвійського парламенту одразу ж зазнав DDoS-атаки. Зловмисники надіслали тисячі запитів, що тимчасово паралізували сервер. Відповідальність за це взяли на себе одразу два російські хакерські угруповання. Зробили заяву і в міністерстві закордонних справ федерації.

Марія Захарова - офіційна представниця міністерства закордонних справ росії:

Сейм Латвії оголосив Росію "країною - спонсором тероризму". Новина? Ні. Вже коментували. З огляду на те, що ніякої фактури, крім тваринної ксенофобії, під цим рішенням немає, то й називати ідеологів потрібно не інакше як неонацисти.

І хоча рішення Латвії - довгоочікуване і цінне, Україна чекає аналогічного кроку від США.

Володимир Зеленський - президент України:

Після всього, що окупанти наробили в Україні, може бути тільки одне ставлення до Росії - як до держави-терориста. Саме з цієї точки зору варто визначитися зі ставленням до громадян Росії. Я дякую Чехії, державам Балтії та іншим країнам, які винесли на офіційний рівень дискусії в Європі щодо питання про візи для громадян держави-терориста.

Визнання держави терористичною - серед найпотужніших інструментів в арсеналі США. Це зокрема означає відмову у наданні будь-якої допомоги з боку Вашингтона, заборону на експорт і продаж озброєнь, не кажучи про численні фінансові обмеження.

В американському переліку нині чотири країни-терористки: Куба, Північна Корея, Іран та Сирія. По суті, це - держави-вигнанці, з якими цивілізований світ намагається не контактувати.

Формально рішення про визнання країни спонсором тероризму в США ухвалює Держсекретар. Наразі цю посаду обіймає Ентоні Блінкен. Однак його відомство все ще, цитую, "розглядає цю можливість".

Активнішу позицію має американський парламент. Конгресмени вже внесли кілька законопроектів, у яких вимагали від Держдепу розглянути питання включення Росії до списку спонсорів тероризму. Але жоден документ поки так і не набув статусу закону.

Видання "Політико" раніше повідомляло про відверту розмову спікерки Палати представників Ненсі Пелосі з Блінкеном. Вона начебто висунула йому ультиматум: або ж він сам оголошує росію спонсором тероризму, або ж це зробить Конгрес.