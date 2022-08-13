На горі Савчин у Закарпатській області сталася масштабна лісова пожежа. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

До гасіння залучили понад 200 осіб, авіацію та 20 одиниць техніки, з них 102 рятувальники, 75 робітників від лісової охорони, 29 нацгвардійців та місцеве населення. Пожежа триває вже близько трьох днів. Вогонь охопив територію площею 90 гектарів. Пожежу вдалося локалізувати на площі 25 гектарів, проте виявлено новий осередок.

До ліквідації загоряння залучили два спецлітаки АН-32П та гелікоптери Мі-8. Авіація зробила 60 скидів води. Також встановлений намет Червоного хреста.

Влада Закарпатської області заборонила жителям відвідувати лісові масиви.

Віктор Микита у своєму Telegram. зазначив:

Закликаю усіх відмовитися від прогулянок вздовж лісосмуг та дотримуватися заходів пожежної безпеки.

Причини виникнення пожежі поки що встановлюються, а поліція шукає осіб, які можуть бути причетні до займання.