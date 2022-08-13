Закон про легалізацію зброї ухвалять найближчим часом - Монастирський [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Верховна Рада України може вже найближчим часом прийняти закон про легалізацію зброї. Передбачається, що українці зможуть купувати пістолети та іншу вогнепальну зброю для охорони своїх домівок.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Денис Монастирський на телемарафоні.
За його словами, позиція МВС полягає в тому, що для захисту житла українці повинні мати право володіти вогнепальною зброєю, в тому числі пістолетами.
"Але ми проти вільного носіння зброї в громадських місцях, тому що ми бачимо ризики для громадської безпеки, які перевищують вигоди, які може мати така норма. Зараз ми працюємо з парламентарями. Я думаю, що найближчим часом буде прийнятий відповідний закон, перше читання вже було прийнято, зараз готується закон до другого читання. Я думаю, що протягом найближчого часу він буде винесений на розгляд парламенту", - зазначив Монастирський.
Нагадавши, Верховна рада ухвалила відповідний законопроект у першому читанні 23 лютого 2022 року за день до повномасштабного вторгнення Росії. Згідно з його положеннями, короткоствольну зброю можна буде купувати і зберігати, а використовувати, крім захисту будинку, в тирах і на стрільбищах законних військових формувань.
по темі
З 24 лютого Україна одержала від США 16 систем РСЗВ HIMARS. Поставлені з Британії системи M270 - аналог HIMARS. 8 серпня заступник голови Пентагону Колін Каль сказав, що Україна отримала достатню кількість HIMARS, і зараз США зосереджені на постачанні боєприпасів до цих систем
У ньому, зокрема, прозвучало, що нібито на першу лінію фронту потрапляє лише 30% озброєння, яке країни Заходу відправляють Україні. Проте - жодного доказу цих тверджень.
Посол України в Туреччині Василь Боднар заявив про те, що "Байрактари" почнуть збирати в Україні
Задали тон усьому світові. І почався збройовий бум. Україна настільки ефективно показала застосування "Джавелінів" та "Хаймарсів" на фронті, що цю зброю терміново запросили собі країни Європи. Ба більше, Тайвань просить у Штатів - ленд-ліз за прикладом Києва.
Українські військові невдовзі отримають суттєву підтримку - на допомогу прибуде армія дронів. Дистанційно керовані машини можуть долати до ста кілометрів, бачити вночі та головне - здатні ефективно знищувати окупантів.
Американські "Джавеліни", британські NLAW, а тепер ще й французькі ракетні комплекси "Мілан". Українська армія з кожним днем стає міцнішою, завдяки підтримці Заходу. Наші бійці вміло використовують новітнє озброєння, перетворюючи ворожу техніку на мотлох.