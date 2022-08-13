ЄС незадоволений прогресом в євроінтеграції Грузії [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Європейський союз відзначає деякий прогрес Грузії в реалізації Угоди про асоціацію. Однак відзначає невдачі в ключових сферах.
Про це повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.
Повідомляється, що напередодні засідання Ради асоціації ЄС-Грузія, яке відбудеться 6 вересня 2022 року, Європейський союз опублікував щорічний звіт про хід реалізації асоціації з Грузією.
У ньому йдеться, що грузинська сторона продовжує шлях реформ в складних умовах на тлі соціально-економічного відновлення після COVID-19 і напруженої політичної обстановки.
"Однак ми спостерігаємо невдачі в ключових областях верховенства права, управління та прав людини. У міру того, як Грузія вступає в новий етап своїх відносин з ЄС зі своєю європейською перспективою, Грузія має проявити відповідальний і сумлінний підхід, який відповідає заявленим цілям і сподіванням її громадян", - заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.
по темі
Для українських біженців статус тимчасового захисту в країнах Європейського союзу буде діяти мінімум до весни 2024 року
Наприкінці 2022 року Україна може вимагати від Європейської комісії визначити часові рамки для вступу до Євросоюзу.
Проти російської федерації та усієї її атомної галузі повинні бути введені нові санкції через обстріли Запорізької АЕС
Молдавський уряд підготував план на випадок непередбачених дій російського "Газпрому", який постачає газ в країну
Росіяни стали активно використовувати засуджених на полі бою, як розхідний матеріал