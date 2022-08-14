Перемогти "руській мір" можна на багато років. Для цього необхідно надати Україні потрібну зброю для боротьби з агресором, запровадити санкції проти рф та візовий бан для росіян.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.

"Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над "русскім міром" з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ", - зазначив Єрмак.

Керівник ОП підкреслив, що всі ці речі мають бути спільною метою України, Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки.