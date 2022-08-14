Єрмак описав формулу перемоги над "русскім міром" на багато років [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Перемогти "руській мір" можна на багато років. Для цього необхідно надати Україні потрібну зброю для боротьби з агресором, запровадити санкції проти рф та візовий бан для росіян.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в Telegram.
"Візовий бан для росіян = приниження. Зброя + санкції + ізоляція та приниження = перемога над "русскім міром" з прицілом на багато років. Саме цього боїться РФ", - зазначив Єрмак.
Керівник ОП підкреслив, що всі ці речі мають бути спільною метою України, Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки.
по темі
Селище Піски Покровського району Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ
Росіяни сьогодні здійснили 15 обстрілів восьми прикордонних громад Сумської області
Російська армія вже втратила пʼяту частина своїх підрозділів, що залучені до бойових дій в Україні
Україна закликала західних партнерів надати більше артилерії для ЗСУ
Росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіям п'яти громад Сумської області