Профільний комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони підтримав законопроекти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Зокрема, мова йде про законопроекти №7664 та №7665 щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб, які були внесені президентом Володимиром Зеленським у Верховну Раду.

Профільний комітет парламенту з питань нацбезпеки та оборони розглянув документи та рекомендував їх прийняти в цілому.