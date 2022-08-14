Воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні продовжать [ Редагувати ]
Профільний комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони підтримав законопроекти щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк.
Зокрема, мова йде про законопроекти №7664 та №7665 щодо продовження воєнного стану та загальної мобілізації в Україні на 90 діб, які були внесені президентом Володимиром Зеленським у Верховну Раду.
Профільний комітет парламенту з питань нацбезпеки та оборони розглянув документи та рекомендував їх прийняти в цілому.
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