Більше сотні вибухів: окупанти вдарили по Чернігівській області [ Редагувати ]
У понеділок вранці, 15 серпня, окупанти масовано обстріляли прикордоння Чернігівської області. Про це повідомляється у Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
Удари припали по Новгород-Сіверській громаді.
Масовані обстріли Новгород-Сіверської громади. Сьогодні, 15 серпня, в період між 8 і 10 ранку російська армія двічі обстріляла територію громади.
З 8 ранку в околицях села Кам'янська Слобода прогриміло 70 вибухів. В результаті пошкоджено цивільні споруди.
Крім того, після 9 ранку ворог завдав удару по території поблизу села Пушкарі. Зафіксовано близько 60 прильотів. Ймовірно, російські війська били зі ствольної артилерії.
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