Ядерна загроза: навіщо рашисти тримають у полоні Запорізьку АЕС?

У разі викиду радіоактивних речовин - усе залежатиме від погоди. Тут важливі - і пора року, і напрямок вітру, і навіть вологість повітря. Але зараз, на відміну від катастрофи на ЧАЕС, завдяки розгалуженій системі моніторингу - спецслужби та населення зможуть оперативно зреагувати на ситуацію.