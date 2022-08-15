путін зробив заяву про цілі "спецоперації" проти України [ Редагувати ]
Президент рф володимир путін заявив, що росіяни нібито виконують всі цілі "спецоперації" проти України, а саме "звільняють" землю Донбасу.
Про це сказав лідер країни-агресора, який оприлюднило видання "РИА-Новости".
"В ході "спеціальної військової операції" наші воїни разом з бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за росію, за мирне життя в "ДНР і ЛНР", чітко виконують всі поставлені завдання, крок за кроком звільняють землю Донбасу", - заявив путін.
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