Президент рф володимир путін заявив, що росіяни нібито виконують всі цілі "спецоперації" проти України, а саме "звільняють" землю Донбасу.

Про це сказав лідер країни-агресора, який оприлюднило видання "РИА-Новости".

"В ході "спеціальної військової операції" наші воїни разом з бійцями Донбасу з честю виконують свій обов'язок, борються за росію, за мирне життя в "ДНР і ЛНР", чітко виконують всі поставлені завдання, крок за кроком звільняють землю Донбасу", - заявив путін.