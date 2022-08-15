Україна отримала від Латвії чотири гелікоптери [ Редагувати ]
Латвія передала Повітряним силам ЗСУ чотири гелікоптери.
Про це повідомляє в Twitter міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс.
"Повітряні сили України щойно отримали 4 гелікоптери, подаровані Латвією, які незабаром увійдуть до авіаційного парку ЗСУ", - написав він.
Пабрікс наголосив, що підтримка України західними країнами не повинна припинятися, поки наша держава не звільнить усю свою територію від російських загарбників.
Ukrainas Gaisa spēki nupat saņēmuši 4 Latvijas dāvinātos helikopterus, kas tuvākajā laikā tiks iekļauti Ukrainas armijas aviācijas flotē.— Artis Pabriks (@Pabriks) August 15, 2022
Rietumvalstu atbalsts Ukrainai nedrīkst apsīkt, līdz tā atbrīvos visu savu teritoriju no Krievijas okupācijas spēkiem! pic.twitter.com/HNULzMjgrW
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