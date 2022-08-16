"Ривнеазот", входящий в группу предприятий азотного бизнеса Group DF Дмитрия Фирташа, завершил модернизацию оборудования в цехах неконцентрированной азотной кислоты и Аммиак-2.

Об этом "Подробностям" сообщили в пресс-службе Group DF. Согласно сообщению, в цехе неконцентрированной азотной кислоты завершен капитальный ремонт турбогенераторной установки, а также капитальный ремонт агрегата №6, мощностью 120 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты в год. В цехе аммиака завершился капитальный ремонт агрегата подготовки синтеза газа, мощностью более 650 тонн аммиака/сутки.



"Бизнесу сейчас очень сложно. Выручка предприятия падает из-за существенного снижения спроса на удобрения со стороны аграриев. Удобрения подорожали из-за роста цен на основное сырье – газ. Тем не менее, мы продолжаем плановую модернизацию ключевых промышленных площадок. Капремонты завершены, цеха готовы к пуску", – комментирует Михаил Заблуда, Председатель Правления ЧАО «Ривнеазот». По его словам, загрузка ключевых цехов и ассортимент выпускаемой продукции будет зависеть от цены и доступности газа и от платежеспособного спроса на азотные удобрения со стороны аграриев, а также иностранных покупателей.

"Общая стратегия холдинга – строить мощности, отвечающие лучшим мировым практикам химической индустрии. Но война, сужение рынков сбыта вносят свои коррективы. Поэтому, безусловно, в этом году капитальные инвестиции меньше, чем в прошлых годах. Тем не менее мы полностью подготовили ключевые цеха предприятия к осеннему сезону", - говорит Заблуда.

Мощность модернизированного цеха аммиака 2 составляет 650 тонн аммиака/сутки, а цеха азотной кислоты – 960 тыс. тонн азотной кислоты в год.

"Дмитрий Фирташ и Group DF продолжают инвестировать в свои украинские активы. Перевооружение и своевременное обновление основных фондов позволяют нашим предприятиям сохранить конкурентоспособность как на внутреннем, так и на внешних рынках. Модернизация, прежде всего, позволяет снижать расходные коэффициенты и влияет себестоимость продукции. Себестоимость готовой продукции, цена логистики и качество – остаются ключевыми факторами для покупателей удобрений. Группа и дальше будет инвестировать в заводы, невзирая на то, что объемы рынка удобрений существенно сократились в связи с ростом цен на основное сырье – газ. На «Ривнеазоте», который находится очень близко к ЕС, мы также будем строить абсолютно новые промышленные площадки, детали больших инвестпроектов мы анонсируем только после окончания войны", – прокомментировал Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям Group DF.

Ранее "Ривнеазот" завершил масштабную модернизацию агрегата №8 в цехе по производству неконцентрированной азотной кислоты.

В 2021 году завод произвел 964 тыс. тонн минеральных удобрений, что на 15,2% превысило показатели предыдущего года. Предприятие нарастило объем производства практически по всем видам удобрений. В частности, в 2021 году "Ривнеазот" произвел: 555,7 тыс. тонн аммиачной селитры (-2,09%); 8,5 тыс. тонн аммиачной селитры в виде плава (+14%); 348,6 тыс. тонн известково-аммиачной селитры.