У Харкові знову прогриміли вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 16 серпня, жителі Харкова почули вибухи. Після них було оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
За даними місцевих ЗМІ, у Харкові жителі почули вибухи. Через пару хвилин в місті та області була оголошена повітряна тривога.
Жителів просять залишатися в укриттях. Наразі інформації щодо постраждалих людей немає. Міська влада також не коментувала вибухи.
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Місцеві жителів просять залишатися в укриттях
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