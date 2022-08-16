У вівторок, 16 серпня, жителі Харкова почули вибухи. Після них було оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє "Суспільне".

За даними місцевих ЗМІ, у Харкові жителі почули вибухи. Через пару хвилин в місті та області була оголошена повітряна тривога.

Жителів просять залишатися в укриттях. Наразі інформації щодо постраждалих людей немає. Міська влада також не коментувала вибухи.