Окупанти обстріляли черговий університет у Миколаєві [ Редагувати ]
Вночі 17 серпня російські війська завдали ракетного удару по університету імені Петра Могили в Миколаєві.
Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич в Telegram.
"Буквально кілька днів тому я публікував відео показував, що ніякої військової бази там немає. Що там працюють звичайні фахівці університету: приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. Сьогодні вночі туди прилетіли дві російські ракети", - написав він.
Відзначається, що в момент обстрілу в університеті знаходився тільки охоронець. На щастя, він не постраждав.
Уламками та ударною хвилею пошкодження отримали будинки навпроти навчального закладу.
Зараз комунальники розчищають територію біля університету, щоб звільнити проїзд для транспорту.
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