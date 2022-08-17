Міністр оборони Олексій Резніков заявив про те, що Збройні сили України зараз не потребують збільшення темпів мобілізації. Про це він сказав в інтерв'ю "Голосу Америки".

До армії в першу чергу призивають конкретних фахівців.

Темпи та об'єми мобілізації встановлює Генеральний штаб ЗСУ, враховуючи потреби на фронті та втрати.

Саме Генштаб чітко знає, на якому напрямку, в якому виді сил чи військ потрібне заміщення, або відвести бригаду на відновлення боєздатності й замість неї ввести резерв.

Резніков заявив, що наразі до армії мобілізують конкретних спеціалістів, зокрема операторів безпілотників, зв’язківців, артилеристів та ін.

Також потрібні фахівці, які оперативно опанують засобами та озброєнням "натовських" стандартів, яке надходить українській армії.