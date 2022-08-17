В Міністерстві юстиції розпочали масштабне скорочення. Нормалізація структури спровокована новими реаліями та правилами, які диктує війна. Про це повідомляється у Facebook міністра юстиції України Дениса Малюськи.

Скорочення в Міністерстві юстиції Малюська іменував початком "активної нормалізації структури".

В міністерстві скорочення розпочали згори:

зменшили кількість заступників міністра юстиції на три посади;

зменшили кількість міжрегіональних управлінь юстиції вдвічі - 4 замість 8;

зменшують кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь вдвічі;

зменшують кількість підпорядкованих організацій.

Також очікується скорочення в середній та нижній ланці міністерства та багато іншого.

Як відзначив Малюська, скорочення пов'язано з новими вимогами й реаліями, які диктує розв'язана росією війна.