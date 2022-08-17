В Міністерстві юстиції розпочали масштабне скорочення [ Редагувати ]
В Міністерстві юстиції розпочали масштабне скорочення. Нормалізація структури спровокована новими реаліями та правилами, які диктує війна. Про це повідомляється у Facebook міністра юстиції України Дениса Малюськи.
Скорочення в Міністерстві юстиції Малюська іменував початком "активної нормалізації структури".
В міністерстві скорочення розпочали згори:
- зменшили кількість заступників міністра юстиції на три посади;
- зменшили кількість міжрегіональних управлінь юстиції вдвічі - 4 замість 8;
- зменшують кількість заступників керівників міжрегіональних управлінь вдвічі;
- зменшують кількість підпорядкованих організацій.
Також очікується скорочення в середній та нижній ланці міністерства та багато іншого.
Як відзначив Малюська, скорочення пов'язано з новими вимогами й реаліями, які диктує розв'язана росією війна.
Тим, кого нормалізація не торкнеться, радіти не раджу. Навантаження буде більше, потрібно стати ефективнішим, та ніхто з вас не застрахований від наступної хвилі нормалізації.
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