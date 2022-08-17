США внесуть $68 млн доларів до Всесвітньої продовольчої програми ООН для закупівлі української пшениці. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад.

Читайте також З портів Одеси вийшли ще п'ять суден з українським зерном

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.

Раніше США пообіцяли виділити $90 млн на розмінування України та $4,5 млрд - на підтримку бюджету.