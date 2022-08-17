США виділяють $68 млн на закупівлю української пшениці [ Редагувати ]
США внесуть $68 млн доларів до Всесвітньої продовольчої програми ООН для закупівлі української пшениці. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Сполучені Штати внесуть 68 мільйонів доларів у Всесвітню продовольчу програму для закупівлі української пшениці для вирішення гострої світової продовольчої кризи. Ми прагнемо підтримувати глобальну продовольчу безпеку для найбільш уразливих верств населення та закликаємо всі країни наслідувати цей приклад.
Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.
Раніше США пообіцяли виділити $90 млн на розмінування України та $4,5 млрд - на підтримку бюджету.
по темі
З портів Великої Одеси вийшов перший караван з українським збіжжям. На борту трьох балкерів NAVI STAR, ROJEN та POLARNET 57 тисяч тонн української кукурудзи, яка направляється до покупців в Туреччині, Великій Британії та Ірландії
Ріпаком фермер засіяв сотню гектарів. Планує зібрати з одного щонайменше тридцять центнерів. Та от тільки цього року врожай, кажуть аграрії, дається важко: за витратами виходить ледь не золотий, але ціни йому немає.
З портів "Одеса" та "Чорноморськ" сьогодні, 17 серпня вранці вийшли ще чотири судна з українським продовольством
Американські військові готують черговий літак військової допомоги Україні. Відео завантаження літака боєприпасами опублікував Пентагон
У Мінінфраструктури сподіваються, що вже восени зможуть відправляти зерновим коридором до ста суден щомісяця. Принаймні, попит на перевалку постійно зростає і зараз - цитую - десятки і десятки суден стоять у черзі, щоб мати можливість зайти в українські порти.