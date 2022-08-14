З українського порту "Південний" вирушило перше судно із зерном, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою. Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

Відвідав порт "Південний", де з зернового терміналу вийшло перше судно, зафрахтоване міжнародною продовольчою програмою ООН, яке вирушило до Ефіопії.

Міністр інфраструктури України Александр Кубраков повідомив, що судно Brave Commander, зафрахтоване Світовою продовольчою програмою ООН (WFP), везе до Африки понад 23 тисяч тонн пшениці.

Судно Brave Commander везе 23 тис. тонн пшениці

Координатор ООН з гуманітарних питань Деніз Браун повідомила, що за останні два тижні 14 торговельних суден з товарами вирушили з України на світовий ринок.

Нагадаємо, що 22 липня у Стамбулі за участю ООН було підписано угоду щодо вивезення зерна з трьох портів - Одеси, Чорноморська та Південного. Туреччина зобов'язалася контролювати доставку вантажів і доглядати їх. Для цього було створено Спільний координаційний центр.