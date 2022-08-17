Призначено нового командувача Чорноморського флоту РФ - ЗМІ [ Редагувати ]
У Чорноморського флоту РФ змінився командувач. Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на джерела у флоті.
16 серпня про призначення віцеадмірала Віктора Соколова головкомом Чорноморського флоту замість адмірала Ігоря Осіпова повідомила "Кримська газета" - офіційний друкований орган окупаційного "уряду" Криму.
17 серпня "РІА Новини Крим" повідомило, що Віктора Соколова представили членам військової ради Чорноморського флоту в Севастополі.
Публічного заходу не було, і, напевно, його й не буде у зв'язку з запровадженим у місті (Севастополі - ред.) жовтим рівнем терористичної небезпеки.
Джерела на флоті заявили, що в умовах, коли "йде спеціальна військова операція", ніхто не зобов'язаний публічно повідомляти про такі призначення. Соколов зараз "бере справи".
Офіційні представники Чорноморського флоту РФ повідомлення про зміну командувача не коментували. Указу Путіна про призначення нового командувача флоту у відкритому доступі немає.
Віцеадмірал Віктор Соколов
Після знищення у квітні 2022 року крейсера "Москва" в українських ЗМІ з'являлася інформація, що Осіпов усунений з посади на час розслідування і навіть перебуває під вартою.
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