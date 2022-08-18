Обстріл гуртожитку в Харкові: кількість загиблих зросла [ Редагувати ]
Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог завдав удару крилатою ракетою "Калібр".
Про це повідомляє директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол в коментарі "Суспільному".
Посадовець зазначив, що у 3-поверховому будинку, в який влучили загарбники, за попередньою інформацією, проживали 30 людей. Серед них були діти та пенсіонери.
"Гуртожиток зруйнований вщент. Триває рятувальна операція, розбір завалів, розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі. Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", - додав Сокол.
Близько 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Продовжується гасіння осередків вогню.
"Загинуло 7 і постраждало 13 осіб (з них врятовано 4 особи)", - вказали у ДСНС.
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