Російські окупанти ввечері 17 серпня обстріляли гуртожиток у Салтівському району Харкова. Ворог завдав удару крилатою ракетою "Калібр".

Про це повідомляє директор обласного Департаменту цивільного захисту Іван Сокол в коментарі "Суспільному".

Посадовець зазначив, що у 3-поверховому будинку, в який влучили загарбники, за попередньою інформацією, проживали 30 людей. Серед них були діти та пенсіонери.

"Гуртожиток зруйнований вщент. Триває рятувальна операція, розбір завалів, розібрано біля однієї третини зруйнованої будівлі. Є загиблі, поранені та врятовані з-під завалів люди", - додав Сокол.

Близько 23:38 пожежу вдалося локалізувати. Продовжується гасіння осередків вогню.

"Загинуло 7 і постраждало 13 осіб (з них врятовано 4 особи)", - вказали у ДСНС.