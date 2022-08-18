Чергові спроби наступу на Мар'їнку наші війська відбили

Українські військові відбили кілька штурмів росіян на Донеччині. Але ворог, повідомляють у Генштабі, все ж таки мав частковий успіх у деяких районах, зокрема біля Авдіївки. Стратегія загарбника залишається незмінною: з лиця землі окупанти стирають населені пункти. Гатять з авіації, танків та артилерії по будинках мирних жителів.

Збройні сили України - відповідають. І роблять це блискавично. Минулої доби наша ударна авіація завдала десять групових авіаударів по позиціях російських військ на Запоріжжі та Донеччині. І всі цілі знищили. Євген Соломін - зібрав останні новини зі східного фронту.

В окупованому Первомайську - "бавовна". Російські солдати не втямлять, що куріння вбиває. Через це мінус один склад боєкомплектів тут та мінус десятки окупантів у Лисичанську.

Це все, що лишилось від колишньої будівлі СБУ. Тут був один зі штабів орків.

Сергій Гайдай, начальник Луганської обласної військової адміністрації:

Казали: не паліть у приміщенні! Поки що "вийшли з чату" близько сотні росіян, більшість - керівництво 2-го армійського корпусу та орієнтовно 20 представників російської ФСБ. Гарна тенденція - Попасна, Лисичанськ… далі буде.

У Горлівці окупанти теж самознищилися внаслідок куріння на робочому місці.

Вже традиційно окупанти обстрілювали контрольовані ними ж території - з пропагандистською метою. Місцеві до цього цирку вже звикли.

У нещодавно захоплених містах та селах Луганщини до російського війська набирають через соцмережі. Задіяна і прихована мобілізація.

Уже несколько мужиков посадили.

На окупованих же вісім років тому територіях на чоловіків влаштовують сафарі.

Вы мне больно делаете! Вы мне больно делаете!

Цей невдаха пішов служити терористичній "ЛНР" просто з-під дитячого садка. Так дитину забрати й не встиг.

Домой пойдешь, если пустим!

У захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську, Попасній та Рубіжному окупанти навіть не наважуються лагодити знищену ними комунальну систему. Люди збирають дощову воду.

Дощ, вода ллється по саморобним трубкам у відро - це все на балконі. Кинокомпания "Пиз***ь Пичекрс представляет. Ууу, бомба-пушка-ракета! Пошла!

Рашисти тиснуть наші позиції з напрямку Лисичанського нафтопереробного заводу. Закидають артилерією, авіацією, поливають вогнем. Задіюють ствольну артилерію. Проте українські бійці стримують ворога.

Я проснулась чайник ставила, как шарахнуло - я упала. А дальше слышала, как все сыпется. Звука никакого не было. Хлопок. Страшно очень, жутко.

Дружківка на Донеччині зазнала масованого удару російських військ. Військові злочинці влучили у приватний сектор.

Гараж разбит, машина разбита… дом разбит. Но об этом...

Попередньо - це були ракети С300 і через цей удар пошкоджено 29 будинків громадян.

Найбільш гарячими є Бахмутський напрямок та район Пісок. Бої тут вкрай важкі. Ворог буквально випалює землю.

Плиточка, ванна. Вот как нас сильно здесь кроют. Вот такая вот квартирка. Стреляют кассетами.

За добу правоохоронці зафіксували 16 ударів по Донеччині. Постраждали Авдіївка, Торецьк, Курахове та села вздовж лінії фронту.

Что тут творилось, если вон там рельсы разорваны. А стрелки аж сюда развернуло. Ну вон они повернуты. Это вот красота…

З літаків окупанти вдарили неподалік Мар'їнки та Красногорівки.

Так камера все засняла, руки трусятся, рыбалка закончилась.

Тривають бої біля Первомайського, чергові спроби наступу на Мар'їнку наші війська відбили.

Давайте! Грузитесь все! Давай, садись!

Мар'їнці за минулі вісім років не звикати до обстрілів російської армії. Але нині вони не припиняються.

У меня так осколок. Пробило кость. Я сама перебинтовала.

Евакуація фактично під обстрілами. Треба діяти швидкою.

Замикаємо хату! - Все я закрила. Давай, родненький, пойдем! З Богом! (йде і плаче) одна осталась! Идем!

Вивозять з лінії фронту броньованими автомобілями.

Садитесь! Давай! Запригивай! Пока, моя мышечка! (дитина починає плакати).

Людей евакуаційним транспортом вивозять до Покровська, а вже звідти залізницею - до Дніпра, Кропивницького чи Львова.

Аккуратно! Все давай! Руки осторожно! Во!

За час обов'язкової евакуації з Донеччини виїхало майже сім тисяч жителів.