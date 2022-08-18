Українська для дітей та дорослих. Родина переселенців із Лисичанська створила ютуб-канал, де викладає пізнавальні мультики та казки українською мовою. Спочатку батьки робили це для сина, аби йому цікавіше було навчатися. А потім вирішили поділитися надбанням з усіма охочими. І вже зараз на каналі - понад 35 тисяч підписників. Олена Мендалюк продовжить.

Вже у молодшій групі діти мають знати назву свого рідного міста чи селища. А в середній - повинні мати певні явища про батьківщину.

Що таке патріотизм та як його виховати змалечку… Про таке - один із найсвіжіших роликів на ютюб-каналі, що його створила родина Тученків. Вони родом із Лисичанська і все життя розмовляли російською. Втім у 2014-му їхнє місто потрапило під удар проросійських найманців.

Альоні та Сергію в ті дні довелося полишити рідну домівку з місячним сином на руках. Тоді ж батьки вирішили - російською більше не розмовлятимуть ані вони, ані їхня дитина.

Сергій Тученко, засновник ютуб-каналу:

У 2014 році, коли наше місто було окуповано російськими загарбниками. Основний їхній меседж був - це захист російськомовного населення. Якраз в той період народився син Максим. І саме через цю агресію ми вирішили, що Максим повинен чітко розуміти, що його рідна мова - українська.

А щоб маленькому цікавіше було вчитися, стали створювати для сина пізнавальні відеоролики. Згодом робіт накопичилося стільки, що вирішили викласти все на окремий канал у ютубі.

Сергій - енергетик, Альона - економістка. Навичок у створенні анімаційних роликів вони не мали. Було лише нестримне бажання популяризувати українську мову.

Альона Тученко, засновниця ютуб-каналу:

Я писала сценарії, озвучувала текст, підбирала малюнки, а Сергій робив анімацію - збирав все до купи.

Про тварин і транспорт, географію та космос. Зараз на каналі вже майже дві сотні відеороликів.

Альона Тученко, засновниця ютуб-каналу:

Тематику відео нам надає Максим. Тобто, теми, які йому цікаві, в міру його розвитку, на такі ми й створювали мультфільми. Абетка, цифри, фігури.

Максим Тученко, допомагає у створенні мультиків:

Спочатку я відео дивився і не приймав участі у створенні мультфільмів. Потім, коли я трішки підріс, я став озвучувати у цих відео, тільки початок і кінець. Коли я ще підріс, вже є такі відео на каналі де я озвучував їх повністю.

Повномасштабна війна росії проти України внесла певні корективи у тематику дитячого контенту. Зокрема, на каналі є казка про острів Зміїний.

...і щойно Роман ті слова проказав, як чорнота здригнулася … і в той момент в серцях мільйонів українців прокинулася ярість до ворога.

Зараз, коли Лисичанськ вдруге окупований, родина Тученків живе у Хмельницькому. І там продовжує монтувати пізнавальні історії та мультики. Мріють, аби якомога більше дітей та їхніх батьків отримували натхнення, вивчаючи українську мову та культуру.