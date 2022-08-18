Російські військові готують можливий теракт на території Запорізької АЕС, аби звинуватити в цьому українських захисників.

Про це повідомляється у Telegram-каналі головного управління розвідки МО.

Як відзначає розвідка, російські військові оголосили несподіваний "вихідний" на ЗАЕС.

"19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. Також відомо, що представники "Росатому", які останнім часом постійно перебували на станції, терміново залишили територію об'єкта", - пише розвідка.

Тим часом Міністерство оборони росії також заявило про нібито підготовку "теракту" нашими захисниками. За словами окупантів, українські військові "готують резонансу провокацію" під час візиту генсека ООН Антоніу Гутерреша.

"З наявної інформації стає зрозуміло, що окупанти після масштабних обстрілів Запорізької атомної станції можуть "підвищити ставки" і влаштувати реальний теракт на найбільшому в Європі ядерному об’єкті", - додає розвідка.