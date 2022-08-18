Окупанти заявили, що в Керчі збили український безпілотник (відео) [ Редагувати ]
У Керчі в окупованому Криму "на великій відстані" від Кримського мосту збили український безпілотник. Про це повідомив голова окупаційної влади Запоріжжя Володимир Рогов.
В Керчи сработала система ПВО. По предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский беспилотник. Жертв и разрушений нет.
Раніше "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що у Керчі спрацювали системи протиповітряної оборони. Він написав, що "небезпеки для міста та мосту немає", він "працює у штатному режимі".
Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, який з'єднує окупований Крим з Новоросійськом у Краснодарському краї РФ.
Нагадаємо, раніше в окупованому Криму сталися два інциденти, з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався через тиждень у Джанкойському районі.
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