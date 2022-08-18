У Керчі в окупованому Криму 18 серпня ввечері пролунав гучний вибух, який чули у різних районах міста. У деяких будинках тремтіли шибки, повідомляють у соцмережах місцеві жителі.

Окупаційна влада Криму в особі так званого "радника голови Криму" Олега Крючкова заявляє, що спрацювали системи ППО.

Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет.

Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, який з'єднує окупований Крим з Новоросійськом у Краснодарському краї РФ.

Нагадаємо, раніше в окупованому Криму сталися два інциденти, з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався через тиждень у Джанкойському районі.