У Керчі пролунав вибух, окупанти заявили про роботу ППО (відео) [ Редагувати ]
У Керчі в окупованому Криму 18 серпня ввечері пролунав гучний вибух, який чули у різних районах міста. У деяких будинках тремтіли шибки, повідомляють у соцмережах місцеві жителі.
Окупаційна влада Криму в особі так званого "радника голови Криму" Олега Крючкова заявляє, що спрацювали системи ППО.
Предварительно. В Керчи сработали системы ПВО. Опасности для города и моста нет.
Саме в Керчі бере свій початок Керченський міст або Кримський міст, який з'єднує окупований Крим з Новоросійськом у Краснодарському краї РФ.
Нагадаємо, раніше в окупованому Криму сталися два інциденти, з пожежами на складах з боєприпасами. Перший стався 9 серпня у Новофедорівці на території військового аеродрому Саки. Другий стався через тиждень у Джанкойському районі.
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У Керчі в окупованому Криму "на великій відстані" від Кримського мосту був збитий український безпілотник. Про це повідомив голова окупаційної влади Запоріжжя Володимир Рогов. Раніше "радник голови Криму" Олег Крючков заявив, що у Керчі спрацювали системи протиповітряної оборони. Він написав, що небезпеки для міста та мосту немає
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