Вибухи біля Джанкоя в Криму: з'явилися супутникові знімки [ Редагувати ]
У вівторок, 16 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Джанкоя почалася детонація складу з боєприпасами.
З'явилися супутникові знімки наслідків вибухів.
Про це повідомляють "Схеми" в Twitter.
За його словами, супутникові знімки складу з боєприпасами після вибухів оприлюднила компанія Planet.
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