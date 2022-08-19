Ердоган після зустрічі з Зеленським знову висловив надію на переговори між Києвом і Москвою [ Редагувати ]
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган сподівається на мирні переговори між Україною та Росією. Про це турецький лідер написав у Twitter після зустрічі у Львові з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком ООН Антоніу Гутеррішем.
Я сподіваюся, що наші зустрічі приведуть до миру та добра для наших країн, нашого регіону та нашого світу.
Вся справа в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях до столу переговорів. Я вважаю, що можна відновити переговори на основі тих параметрів, які були сформовані у Стамбулі у березні.
Ердоган пропонує, щоб Туреччина виступила посередником у переговорному процесі між Москвою та Києвом.
Президент Туреччини написав, що його країна "глибоко засмучена" загибеллю людей під час повномасштабної війни, яка триває вже шість місяців, і наголосив, що Туреччина підтримує територіальну цілісність та суверенітет України.
З одного боку ми прагнемо завершити конфлікти дипломатичним шляхом, з іншого - продовжуємо підтримувати наших українських друзів.
Раніше турецький канал CNN Turk повідомив, що Ердоган у Львові обговорюватиме з Зеленським можливість прямих переговорів з Володимиром Путіним.
Нагадаємо, що Зеленський після переговорів з Ердоганом і генсеком ООН заявив, що мирні переговори з Росією можливі лише після того, як російські війська залишать територію України.
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