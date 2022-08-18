Президент Туреччини Тайіп Ердоган в ході візиту в Україну запропонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському організувати зустріч з лідером рф володимиром путіним.

Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.

"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з Путіним", - повідомив кореспондент телеканалу зі Львова, пославшись на джерела в дипломатичних колах.

Тим часом, телеканал CNN Turk повідомляє, що рутін і Зеленський можуть провести зустріч для визначення "дорожньої карти" з питання війни в Україні.

"Згідно з новинами, які ми отримали з російських джерел, президент росії володимир путін може зустрітися з Володимиром Зеленським. Російська сторона заявила, що лідери можуть обговорити і визначити "дорожню карту". Потім делегації можуть почати роботу з втілення цієї "дорожньої карти" в життя", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.