Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з путіним - ЗМІ [ Редагувати ]
Президент Туреччини Тайіп Ердоган в ході візиту в Україну запропонує своєму українському колезі Володимиру Зеленському організувати зустріч з лідером рф володимиром путіним.
Про це повідомляє турецький телеканал A Haber.
"Очікується, що Ердоган запропонує Зеленському організувати його зустріч з Путіним", - повідомив кореспондент телеканалу зі Львова, пославшись на джерела в дипломатичних колах.
Тим часом, телеканал CNN Turk повідомляє, що рутін і Зеленський можуть провести зустріч для визначення "дорожньої карти" з питання війни в Україні.
"Згідно з новинами, які ми отримали з російських джерел, президент росії володимир путін може зустрітися з Володимиром Зеленським. Російська сторона заявила, що лідери можуть обговорити і визначити "дорожню карту". Потім делегації можуть почати роботу з втілення цієї "дорожньої карти" в життя", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Львові відбудуться тристоронні переговори між президентами України і Туреччини Володимиром Зеленським і Реджепом Таїпом Ердоганом, а також генсеком ООН Антоніу Гутеррешом.
по темі
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибув до Львова, де 18 серпня відбудеться його зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган запропонував главі Кремля зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським
Він додав, що у будь-якому випадку українці ніколи не пробачать росії цю війну
Президент України Володимир Зеленський вніс зміни у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача. Про це йдеться в указі №581/2022
Обмеження на виїзд за кордон для чоловіків 18-60 років без військового досвіду та обмежено придатних до військової служби будуть зняті після закінчення воєнного стану. Так відповів на електронну петицію президент України Володимир Зеленський